لافروف: سنعتبر نشر قوات حفظ سلام أوروبية بأوكرانيا مشاركة في الحرب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعتبر نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا مشاركة رسمية لقوات حلف شمال الأطلسي في الحرب ضد روسيا.



وطرح عدد من الزعماء الأوروبيين فكرة إرسال قوة أوروبية لحفظ السلام إلى أوكرانيا بعد أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.