فون دير لايين: أوروبا وأوكرانيا أمام "لحظة حاسمة"

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن أوروبا وأوكرانيا تواجهان "لحظة حاسمة".



وقالت خلال افتتاح قمة استثنائية لقادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يشارك فيها زيلينسكي: "تواجه أوروبا خطرا واضحا وقائما، وبالتالي يتعين عليها أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، كما علينا أن نمنح أوكرانيا الوسائل اللازمة لحماية نفسها والعمل من أجل سلام عادل ودائم".