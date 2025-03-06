باريس تؤكد ضرورة استبعاد حماس "بالكامل" عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية ضرورة استبعاد حماس "بالكامل" عن إدارة غزة بعد الحرب مع إسرائيل، مرحبة بخطة إعادة إعمار القطاع التي أقرتها القمة العربية الطارئة في القاهرة هذا الأسبوع.



وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن الخطة "تشكّل أساسا جديا وموثوقا للاستجابة من اليوم لحاجات إعادة الإعمار والإدارة والأمن في ختام الحرب في غزة".



وأضاف: "على هذه الخطة أن تستبعد بالكامل حماس من إدارة قطاع غزة، حيث يجب أن يتم نزع سلاحها وتوفير ضمانات متينة لأمن إسرائيل".