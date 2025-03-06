روته: ترامب أوضح التزامه تجاه حلف شمال الأطلسي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوضح التزام الولايات المتحدة والتزامه الشخصي تجاه الحلف.



وقال روته فقي خلال مؤتمر صحفي إلى جانب الرئيس البولندي أندريه دودا: "الشراكة عبر الأطلسي تظل الأساس لتحالفنا".