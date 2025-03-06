بوتين: روسيا يجب أن تختار السلام الذي يضمن أمنها

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو يجب أن تختار سلاما في أوكرانيا يضمن أمن روسيا على المدى الطويل وتنميتها المستدامة.



وقال بوتين لنساء فقدن أقارب لهن في الحرب: "يتعين علينا أن نختار لأنفسنا خيار السلام الذي يناسبنا والذي سيضمن السلام لبلدنا على المدى الطويل".



وعندما سألته والدة أحد الجنود القتلى عما إذا كانت روسيا ستتراجع، قال بوتين إن روسيا لا تنوي فعل ذلك.