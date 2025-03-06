بريطانيا تعلن رفع العقوبات عن 24 كيانا سوريا من ضمنها المصرف المركزي

أعلنت الحكومة البريطانية رفع عقوبات كانت مفروضة خلال حكم بشار الأسد، على 24 كيانا في سوريا من بينها المصرف المركزي.



وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية في بيان بشأن تحديث قائمة العقوبات، أن "24 كيانا تمّ رفعها من القائمة ولم تعد عرضة لتجميد الأصول".