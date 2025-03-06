البيان الختامي للقمة الأوروبية في بروكسل: مستمرون في دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها

عقدت قمة أوروبية استثنائية لبحث الأمن في أوروبا والتطورات في أوكرانيا في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس الاوكراني فولديمير زلنسكي.



وأكدت مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية الالتزام بسيادة أوكرانيا ودعمها في الدفاع ضد العدوان الروسي.



كما دعت إلى تكثيف العقوبات على روسيا لإضعاف قدرتها على مواصلة الحرب، مع التأكيد على ضرورة أن تكون أي هدنة جزءًا من اتفاق سلام شامل.



هذا وشدد الاتحاد الأوروبي على زيادة نفقات الدفاع ودعم صناعة الدفاع عبر التمويل والاستثمارات.