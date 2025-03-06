حماس: أي تصعيد عسكري إسرائيلي قد يؤدي إلى مقتل رهائن

أعلن المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس أن أي تصعيد عسكري إسرائيلي ضد الفلسطينيين سيؤدي على الأرجح إلى قتل بعض الرهائن وإن التهديدات الإسرائيلية بالحرب والحصار لن تؤدي إلى إطلاق الرهائن.