وزير التجارة الأميركي: ترامب سيؤجل "على الأرجح" غالبية الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك

أعلن وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك أن السلع والخدمات المتوافقة مع اتفاقية تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قد تحصل على إعفاء لمدة شهر من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.وقال لوتنيك للشبكة سي إن بي سي "من المرجح أن يشمل ذلك جميع السلع والخدمات المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبالتالي فإن السلع التي تشكل جزءًا من اتفاقية الرئيس ترامب مع كندا والمكسيك قد تحصل على إعفاء من هذه الرسوم الجمركية"، مضيفًا أن الإعفاء سيكون لمدة شهر.