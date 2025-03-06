ترامب يعلّق معظم الرسوم الجمركية على المكسيك حتى 2 نيسان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخرا على الواردات من المكسيك، بعد محادثات مع نظيرته كلاوديا شينباوم، معللا ذلك بالعلاقة الايجابية بينهما.



وقال ترامب إن الرسوم الجديدة لن تُفرض على الواردات المدرجة في إطار اتفاقية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيرا الى أن "هذا الاتفاق سارٍ حتى الثاني من نيسان.