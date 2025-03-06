المبعوث الأميركي يعتبر الخطة العربية بشأن غزة "خطوة حسن نية أولى"

أشاد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بمصر لعرضها خطة جديدة بشأن غزة من دون أن يؤيد التفاصيل الواردة في هذا المقترح البديل لمشروع الرئيس دونالد ترامب بسيطرة أميركية على القطاع الفلسطيني وطرد سكانه.



وأكد ويتكوف أنه يحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها لكنها تشكل خطوة حسن نية أولى من جانب المصريين.



وقال إن ترامب نجح حاليا في "تشجيع أشخاص آخرين في الشرق الأوسط على تقديم مقترحات نشطة يمكننا أن ننظر فيها".



واعتبر ويتكوف أن التهديد قد يكون بمثابة مقدمة لعمل مشترك ضد حماس.



وقال: "أعتقد أنه سيكون هناك تحرك ما، وقد يتم بالتعاون مع الإسرائيليين".



وأضاف: "الأمر غير واضح الآن، ولكنني أعتقد أن حماس لديها الفرصة للتصرف بشكل عقلاني والقيام بما هو صحيح، ثم الانسحاب. هم لن يكونوا جزءا من حكومة هناك".