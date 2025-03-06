كتائب القسام تؤكد التزامها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ كانون الثاني.



وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في رسالة مصوّرة: "رغم كلِّ محاولات العدو المراوغة والكذب والتَّحايل المعهود آثرنا ولا نزال نؤثر الالتزام بالاتفاق حقنا لدماء أبناء شعبنا ورغبة في سحب الذرائع التي يحاول العدو جاهدا اختلاقها واحتراما لتعهُدات الإخوة الوسطاء من الأشقاء".



وشدّد أبو عبيدة على أنّ القسّام لديها "إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقّى من أسرى العدو" الذين خطفوا أثناء الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023 وشكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة.



وحذّر المتحدث باسم القسّام من أنّ "أيّ تصعيد للعدوان على أهلنا سيؤدي غالبا إلى مقتل بعض أسرى العدو كما حدث من قبل في الكثير من الحالات"، في إشارة الى اتهامات سابقة وجّهتها حماس الى إسرائيل بقتل العديد من الرهائن بضربات نفّذتها ضد مناطق في القطاع.