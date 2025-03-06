ترامب: سأزور السعودية خلال الشهر والنصف المقبلين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتوجه إلى السعودية على الأرجح خلال الشهر والنصف المقبلين على الأرجح.



وقال المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف في وقت سابق اليوم إنه سيجري مناقشات مع أوكرانيا بشأن إطار اتفاق سلام لإنهاء الحرب مضيفا أن من المزمع عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع الأوكرانيين في السعودية.