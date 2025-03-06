ترامب: أجرينا محاثات مباشرة مع حماس بشأن الرهائن

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مسؤولا أميركيا كبيرا أجرى محادثات مباشرة مع حركة حماس في الآونة الأخيرة لإطلاق الرهائن المحتجزين في غزة.



وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إن هذا الجهد يستهدف مساعدة إسرائيل وإن الولايات المتحدة لن تدفع مقابلا لإطلاق الرهائن.