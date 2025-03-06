أكسيوس: أميركا ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات طلاب يؤيدون حماس

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين يُنظر إليهم على أنهم مؤيدون لحركة حماس.



وقال الموقع إن جهود "القبض والإلغاء" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستشمل مراجعات بمساعدة تلك التقنية لعشرات الآلاف من حسابات حاملي تأشيرات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف أكسيوس أن المسؤولين كانوا يتحققون من التقارير الإخبارية عن المظاهرات المناهضة لسياسات إسرائيل ودعاوى الطلاب اليهود التي تسلط الضوء على مواطنين أجانب يُزعم أنهم متورطون في معاداة السامية.