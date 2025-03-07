قصف روسي مكثف على منشآت طاقة أوكرانية

أعلن وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشنكو أن القوات الروسية تقصف بشكل مكثف منشآت طاقة في أوكرانيا.



وكتب الوزير عبر فيسبوك: "منشآت الطاقة والغاز في مناطق أوكرانية عديدة، تتعرض مجددا لقصف مكثف بواسطة صواريخ ومسيّرات".



وأضاف: "كل الإجراءات الضرورية تتخذ لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة والغاز".