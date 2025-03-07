الرئيس الكوري الجنوبي المقال يخرج من السجن بأمر قضائي

خرج الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول من السجن، بأمر قضائي أيد طلب محاميه بإلغاء مذكرة توقيفه على ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.



وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا، مشددين على أن المدعين العامين وجهوا له التهمة بعد يوم على انتهاء مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول.