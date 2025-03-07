بكين تتعهد "بالرد بحزم" على المواجهة التجارية مع واشنطن

توعد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بـ"الرد بحزم" إذا واصلت واشنطن مواجهتها التجارية، وذلك عقب فرض ضرائب إضافية على المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة.وفي مؤتمر صحفي على هامش الدورة البرلمانية السنوية في بكين، حذر وانغ يي من أن "شريعة الغاب" يمكن أن تسود العالم إذا سعت الدول إلى تحقيق مصالحها الخاصة فقط.ودافع عن التعاون الصيني-الأميركي في مجال مكافحة المخدرات، وخاصة الفنتانيل.وقال وانغ يي: "لقد قدّمت الصين، مدفوعة بروح إنسانية، مساعدات للولايات المتحدة في مناسبات عديدة، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن ترد على ذلك بنكران الجميل، وبالتأكيد ليس بفرض ضرائب غير مبررة".وأضاف: "هناك نحو 190 دولة في العالم. تخيلوا لو ركزت كل دولة على أولويتها الخاصة وآمنت بقوتها ومكانتها، لانحدر العالم إلى شريعة الغاب".واعتبر وانغ يي أن السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة حاليا "ليست سياسة دولة عظيمة ومسؤولة". وتابع "إذا اختير التعاون، يمكن أن يؤدي إلى منفعة متبادلة، لكن إذا استمر الضغط، فإن الصين سترد بحزم".