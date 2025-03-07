ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنشاء "احتياطي استراتيجي للبيتكوين"

وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ستنشئ الحكومة الأميركية بموجبه "احتياطيا استراتيجيا من البيتكوين"، وهو ما يمثل دعما كبيرا لصناعة العملات المشفرة التي أسهمت بسخاء في تمويل حملته الرئاسية الأخيرة.



وقال مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ديفيد ساكس، على شبكات التواصل الاجتماعي، إن هذا الاحتياطي سيكون "نوعا من فورت نوكس رقمي". وفي الولايات المتحدة، فورت نوكس هو المكان الذي تخزن فيه الحكومة الأميركية احتياطاتها من الذهب.



ووفقا لساكس، فإن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل نحو 200 ألف بيتكوين، تبلغ قيمتها زهاء 17,5 مليار دولار بالأسعار الحالية.



وقد تم الحصول على هذه الأصول من جانب المحاكم ولم يتم شراؤها من قبل الحكومة الأميركية.