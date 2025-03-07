تايوان تعلن رصد 11 منطادا صينيا بالقرب منها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت أحد عشر منطادا صينيا حول تايوان، وهو رقم قياسي منذ آب 2023 بالنسبة إلى هذه الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.



ورُصِدت المناطيد الـ11 خلال 24 ساعة حتّى الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي (22,00 بتوقيت غرينتش الخميس)، وفقا لإحصاء لوزارة الدفاع التايوانية.



وفيما يتم بانتظام رصد مناطيد صينيّة قرب تايوان، فإنّ العدد الذي رُصِد الجمعة هو الأعلى الذي يُسجَّل منذ آب 2023، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس.





