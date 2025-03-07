سوريا تفرض حظر تجوال في اللاذقية وطرطوس بعد اشتباكات

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنه تقرر فرض حظر تجوال في مدن محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد اشتباكات عنيفة بين مقاتلين مرتبطين بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والقوات الحكومية.



وأضافت الوكالة أن عمليات تمشيط واسعة بدأت في مراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.