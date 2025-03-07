رئيس المجلس الأوروبي: نتقدّم بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتنا الدفاعية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أنّ الاتّحاد الأوروبي يتقدّم "بخطى ثابتة وحاسمة" نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعدما أيّد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة.



وقال كوستا للصحفيين: "نحن نقرن أقوالنا بالأفعال عبر دفع أموالنا. نحن نفي بما وعدنا به لبناء قوتنا الرادعة وتعزيز أمن مواطنينا".



وأكد المجلس الأوروبي "الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير"، بحسب نص إعلان مشترك لدول الاتحاد الأوروبي.