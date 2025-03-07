ماكرون: بوتين "إمبريالي يحرّف التاريخ"... ويرد على ترامب: نحن حلفاء أوفياء ومخلصون

اتّهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنّه "إمبريالي يحرّف التاريخ" ارتكب "مغالطة تاريخية" عبر مقارنته سيد الإليزيه بنابليون بونابرت.



وقال ماكرون في خلال مؤتمر صحفي إنّ "نابليون قاد فتوحات. القوة الإمبريالية الوحيدة التي أراها اليوم في أوروبا هي روسيا، وهو (بوتين) إمبرياليّ يحرّف التاريخ وهوية الشعوب".



الى ذلك، أكد ماكرون أنّ الفرنسيين "حلفاء أوفياء ومخلصون"، وذلك ردا على تصريحات لنظيره الأميركي دونالد ترامب شكك فيها بالتزام فرنسا بالدفاع عن الولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي.



وقال: "لقد كنّا دائما إلى جانب بعضنا البعض. نحن حلفاء أوفياء ومخلصون"،مشددا على أنّ فرنسا تكنّ مشاعر "احترام وصداقة" للولايات المتحدة وقادتها و"يحق لها أن تُطالب بالمثل".