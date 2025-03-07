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الصين تدعو إلى "وقف إطلاق نار كامل ودائم" في غزة
أخبار دولية
2025-03-07 | 02:14
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الصين تدعو إلى "وقف إطلاق نار كامل ودائم" في غزة
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى وقف "دائم" لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث تسري هدنة بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال وانغ يي خلال مؤتمر صحفي في بكين: "إذا كانت القوى الكبرى تهتم حقا بسكان غزة، فعليها أن تروج لوقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية".
أخبار دولية
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