قنبلة من الحرب العالمية الثانية تعطل حركة القطارات بمحطة في باريس

علنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا أن اكتشاف قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تسبب في تعطيل حركة القطارات الصباحية من وإلى محطة غار دو نور المزدحمة في باريس.وذكرت الشركة في منشور على منصة إكس، أنه "تم العثور على قنبلة غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالقرب من المسارات".وأثر الاضطراب الناجم عن الأمر على محطات قطارات الأنفاق المحلية والقطارات المحلية والدولية.وأظهر الموقع الإلكتروني لشركة يوروستار لتسيير القطارات الدولية إلغاء رحلات ثلاثة قطارات على الأقل كان من المقرر أن تغادر من محطة غار دو نور صباح اليوم.