الرئيس الكوري الجنوبي المقال لا يزال في السجن رغم الحكم القضائي بالافراج عنه

لا يزال الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول في السجن، رغم قرار بالافراج عنه صادر عن محكمة سيول في اليوم نفسه، على ما أعلن محاموه.وقال المحامي سيوك دونغ-هيون: "حتى لو قررت المحكمة إلغاء توقيفه لا يمكن الإفراج عن المتهم فورا".