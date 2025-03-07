أوكرانيا: روسيا أطلقت 58 صاروخا و194 مسيّرة على الأقل في هجوم ليلي

أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت 58 صاروخا و194 مسيرة على الأقل في خلال هجوم ليل الخميس - الجمعة استهدف منشآت طاقة عبر البلاد.



وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 34 صاروخا و100 مسيّرة، مشيرا الى أنه استخدم طائرات ميراج الفرنسية للمرة الأولى لصد الهجوم الروسي.