السعودية: نقف الى جانب السلطات السورية في مواجهة "مجموعات خارجة عن القانون"

أكدت السعودية وقوفها الى جانب السلطات السورية في مواجهة "مجموعات خارجة عن القانون"، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد أسفرت عن أكثر من 70 قتيلا.



وأعربت وزارة الخارجية في الرياض عن "إدانة المملكة العربية السعودية الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية"، مؤكدة وقوفها الى جانب الحكومة السورية في ما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.