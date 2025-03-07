80 ألف منزل في أستراليا بلا كهرباء مع اقتراب الإعصار "ألفريد" من ساحلها الشرقي

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 80 ألف منزل في أستراليا، مع اقتراب الإعصار المداري "ألفريد" مصحوبا برياح مدمّرة من ساحل البلاد الشرقي.



وتقدر هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية أن الإعصار، وهو الأول الذي يهب في المنطقة منذ العام 1974، سيضرب الساحل الأسترالي السبت.



ويقيم أكثر من أربعة ملايين شخص على مسار الإعصار، على شريط ساحلي مكتظ بالسكان يمتد على 300 كيلومتر، عند الحدود بين ولايتَي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز.



وانقطعت الكهرباء صباحا عن 80 ألف منزل في أنحاء الولايتين، فيما جرفت الرياح المدمرة أشجارا سقطت على أعمدة كهرباء، وفق ما أفادت السلطات.



وأفاد جهاز الإسعاف في نيو ساوث ويلز بإجلاء 10 آلاف من سكان المناطق المعرضة للفيضانات.



كذلك، تثير بلدة ليسمور التي تعرضت لفيضانات قياسية بلغ ارتفاعها 14 مترا بعد هطول أمطار غزيرة في العام 2022، قلق السلطات.



وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تحصّن العديد من الأستراليين في المناطق المهددة وسدوا مداخل منازلهم بأكياس رمل وجهّزوا إمدادات طعام وماء.



ومن المحتمل أن يضرب الإعصار الساحل السبت، وفق ما أكدت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، لكنها أكّدت في الوقت نفسه أنه مع الوقت يصبح تتبعه أكثر صعوبة.



وِأشارت الهيئة إلى أن أمطارا غزيرة ورياحا مدمّرة وأمواجا عنيفة ستضرب الساحل مع اقتراب الإعصار.



وأغلقت أكثر من 900 مدرسة في ولاية كوينزلاند والمناطق المجاورة في شمال نيو ساوث ويلز الجمعة، وفق ما أفاد مسؤولون في وزارة التعليم.