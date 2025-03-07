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البابا امضى "ليلة هادئة" في المستشفى
أخبار دولية
2025-03-07 | 05:06
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البابا امضى "ليلة هادئة" في المستشفى
أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس الذي ادخل المستشفى قبل ثلاثة أسابيع بسبب التهاب في الرئتين، "أمضى ليلة هادئة واستيقظ بعيد الساعة الثامنة" (الساعة السابعة ت غ).
وأصدر الفاتيكان مساء الخميس للمرة الأولى تسجيلا صوتيا قصيرا للبابا بالإسبانية، شكر فيه المؤمنين على صلواتهم بصوت مرتجف.
وقال البابا: "أشكركم من كلّ قلبي على الصلوات التي ترفعونها من ساحة (القديس بطرس بالفاتيكان) من أجل صحّتي وأنا أرافقكم من هنا".
وأضاف: "سأرافقكم من هنا، بارككم الله ولتعتن بكم العذراء".
أخبار دولية
"ليلة
هادئة"
المستشفى
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