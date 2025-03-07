البابا امضى "ليلة هادئة" في المستشفى

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس الذي ادخل المستشفى قبل ثلاثة أسابيع بسبب التهاب في الرئتين، "أمضى ليلة هادئة واستيقظ بعيد الساعة الثامنة" (الساعة السابعة ت غ).



وأصدر الفاتيكان مساء الخميس للمرة الأولى تسجيلا صوتيا قصيرا للبابا بالإسبانية، شكر فيه المؤمنين على صلواتهم بصوت مرتجف.



وقال البابا: "أشكركم من كلّ قلبي على الصلوات التي ترفعونها من ساحة (القديس بطرس بالفاتيكان) من أجل صحّتي وأنا أرافقكم من هنا".



وأضاف: "سأرافقكم من هنا، بارككم الله ولتعتن بكم العذراء".



