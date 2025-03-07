الأمم المتحدة: أكثر من 300 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم منذ مطلع كانون الأول

عاد أكثر من 300 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم منذ سقوط حكم بشار الأسد مطلع كانون الأول 2024 على ما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.



وكشفت المتحدثة باسم المفوضية سيلين شميت خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من دمشق، أن 900 ألف نازح داخل سوريا عادوا إلى ديارهم أيضا.