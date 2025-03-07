المرصد السوري: قوات الأمن أعدمت 52 علويا خلال عملياتها في ريف اللاذقية

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن قوات الأمن أعدمت 52 علويا في محافظة اللاذقية الساحلية حيث تخوض عناصرها اشتباكات غير مسبوقة مع مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.



وذكر المرصد أن "قوات الأمن أقدمت على إعدام 52 شابا ورجلا علويا قي بلدتي الشير والمختارية في ريف اللاذقية"، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو تحقق المرصد من صحتها، وشهادات حصل عليها من عدد من أقرباء الضحايا وأفراد عائلاتهم.