السعودية ترحب باستضافة لقاء أميركي - أوكراني في جدة الأسبوع المقبل

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا الذي سيعقد في جدة الأسبوع المقبل.