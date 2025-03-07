فقدان أكثر من 180 شخصا إثر غرق 4 قوارب مهاجرين قبالة اليمن وجيبوتي

فُقد أكثر من 180 شخصا عقب غرق 4 قوارب للمهاجرين قبالة اليمن وجيبوتي، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة وكالة فرانس برس.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "أصبح أكثر من 180 شخصا في عداد المفقودين بعد غرق 4 قوارب للمهاجرين قبالة سواحل جيبوتي واليمن ليل الخميس"، مشيرة الى أنها لا تحوز حاليا على معلومات بشأن جنسياتهم.