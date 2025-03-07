إردوغان يدعم فكرة هدنة "في الجو والبحر" في أوكرانيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه يؤيد فكرة الهدنة "في الجو والبحر" التي اقترحها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقال إردوغان: "نحن نؤيد فكرة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووقف الهجمات الجوية والبحرية كإجراء لبناء الثقة بين الطرفين".



وعرض مجددا استضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا.