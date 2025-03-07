تركيا تحذر من أي "استفزاز يهدد السلام" بعد الاشتباكات في غرب سوريا

حذرت تركيا من أي "استفزاز يهدد السلام" عقب اندلاع اشتباكات في غرب سوريا بين القوى الأمنية التابعة للسلطات، ومجموعات مسلحة موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد.



وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي الى أن "التوترات في اللاذقية ومحيطها واستهداف قوات الأمن قد يقوّض الجهود الهادفة الى قيادة سوريا نحو الوحدة والأخوّة"، محذرا من أن مثل هذه الاستفزازات يمكن أن تصبح تهديدا للسلام في سوريا والمنطقة.