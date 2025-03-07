قيود إسرائيل على دخول الفلسطينيين الى المسجد الأقصى مستمرة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستسمح لعدد محدود من المصلين المسلمين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما وأطفالهم من الضفة الغربية المحتلة بدخول المسجد الأقصى أيام الجمعة خلال شهر رمضان.