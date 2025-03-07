السلطات السورية تمدد حظر التجوال في اللاذقية وطرطوس حتى صباح السبت

مددت السلطات السورية حظر التجوال في مدينتي طرطوس واللاذقية حتى صباح السبت، مع استمرار العمليات الأمنية التي تنفذها في المنطقتين الساحليتين ضد مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.



ونقلت وكالة الانباء الرسمية "سانا" عن مصدر قيادي في الأمن العام في محافظة اللاذقية قوله: "يمدد حظر التجوال في المدينة إلى يوم غد السبت الساعة التاسعة صباحا" (6,00 ت غ)، تزامنا مع تمديد حظر التجول في مدينة طرطوس حتى العاشرة من صباح السبت "حفاظا على أرواح المواطنين وفي ظل العمليات الأمنية والعسكرية الجارية في المحافظة ضد فلول النظام البائد".