وفد من حماس في القاهرة لعقد محادثات السبت بشأن الهدنة في غزة

وصل وفد من حماس إلى القاهرة عشية إجراء محادثات بشأن الهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، بحسب ما أفاد مسؤولان في الحركة الجمعة.



وقال أحد المسؤولَين لوكالة فرانس برس إن "وفدا قياديا رفيع المستوى في حركة حماس برئاسة محمد درويش القائم بأعمال رئيس الحركة وصل الى القاهرة بعد ظهر الجمعة"، مشيرا الى أنه سيلتقي "السبت مع المسؤولين في مصر للتشاور حول تطورات الوضع وما وصلت إليه الجهود لتنفيذ اتفاق وقف النار وما يتعلق ببدء المرحلة الثانية".

