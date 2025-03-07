إطلاق نار على هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن طائرة هليكوبتر تابعة لها كانت تحاول إجلاء جنود من هناك عندما تعرضت لإطلاق نار في بلدة الناصر بشمال البلاد مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وجنود بينهم جنرال.