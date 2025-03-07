ترامب بعث برسالة الى إيران: آمل أن تتفاوضوا

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه بعث برسالة إلى إيران يضغط فيها على الجمهورية الإسلامية للتفاوض بشأن منع تطويرها أسلحة نووية أو مواجهة عمل عسكري محتمل.



وقال ترامب لقناة "فوكس بزنس": "بعثت برسالة لهم تقول آمل أن تتفاوضوا لأنه إذا كان علينا اللجوء للخيار العسكري فسيكون الأمر مريعا جدا لهم"، مضيفا: "لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي".