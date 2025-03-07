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الأردن: نقف الى جانب سوريا في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة وقوف الأردن الى جانب الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ولحفظ القانون والسلم الأهلي.