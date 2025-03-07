عراقجي: البرنامج النووي لا يمكن تدميره عسكريا... ولا تفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، على أنه لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني عسكريا، عقب تهديد إسرائيلي في هذا الصدد.



وقال عراقجي على هامش اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة: "أولا وقبل كل شيء، لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني من خلال العمليات العسكرية (...) هذه تكنولوجيا حققناها، والتكنولوجيا موجودة في العقول ولا يمكن قصفها".



وأكد عراقجي أن شن إسرائيل هجوما على إيران سيشعل "حريقا واسع النطاق" في منطقة الشرق الأوسط. وقال: "الإسرائيليون أنفسهم يعرفون... أن أي عمل ضد إيران سوف يتبعه عمل مماثل ضد إسرائيل. أعتقد أنه إذا حدث هجوم على إيران، فإن هذا الهجوم قد يتحول إلى حريق واسع النطاق في المنطقة".



وعن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، قال عراقجي: "لن ندخل في أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة طالما استمرت في سياسة الضغوط القصوى وتهديداتها".

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن بلاده "ليست في عجلة من أمرها" لإقامة علاقات مع السلطة الجديدة في سوريا بعد إطاحة حكم حليفها بشار الأسد.



وأوضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست حاليا سوى مراقب للقضايا السورية، قائلا: "ليس لدينا أي علاقة مع الحكومة السورية الحالية، ولسنا في عجلة من أمرنا في هذا الصدد".