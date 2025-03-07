بعثة إيران في الأمم المتحدة: طهران لم تتلق رسالة ترامب بعد

أكدت بعثة إيران إلى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة أن طهران لم تتلق بعد خطابًا قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أرسله إلى قيادة البلاد سعيًا للتفاوض على اتفاق نووي.