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المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري سيتقاعد

أخبار دولية
2025-03-07 | 10:19
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المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري سيتقاعد
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المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري سيتقاعد

أعلن الجيش الإسرائيلي أن المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري الذي قدّم إحاطات دورية للصحافيين خلال الحرب مع حماس في قطاع غزة، سيتقاعد، من دون توضيح الأسباب.
     
وقال الجيش في بيان، إن "رئيس الأركان إيال زامير والمتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري اتفقا على إنهاء مهمات الأدميرال هاغاري في الأسابيع المقبلة"، مشيرا الى أنه "سيتقاعد".
     
وأوضح البيان أن رئيس الأركان "أعرب عن امتنانه العميق" لهاغاري، مؤكدا أنه "اضطلع بدور المتحدث باسم الجيش في إحدى أكثر المراحل تعقيدا في تاريخ إسرائيل، بمهنية وتفان".
     
ومنذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023، والذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في غزة، بات هاغاري وجها مألوفا لدى الإسرائيليين عبر المؤتمرات والإحاطات الصحافية التي كانت تنقلها القنوات التلفزيونية.
     
وكان هاغاري (49 عاما) من عناصر الكوماندوز في البحرية الإسرائيلية، وقاد "شايطيت 13"، وهي إحدى وحدات النخبة الأكثر سرية في الجيش، وعرفت بتنفيذ عمليات أمنية خارج الحدود.
     
وبحسب وسائل إعلام محلية، قرر هاغاري التقاعد لأنه لم تتم ترقيته كما تسري العادة داخل المؤسسة العسكرية، مع انتهاء ولايته في آذار.
     
يذكر أنه في كانون الأول، اضطر إلى الاعتذار بعد انتقاده لمشروع قانون يسمح للجنود أو كبار مسؤولي الدفاع بالإفلات من الملاحقة القضائية لتسريب وثائق عسكرية سرية من دون تصريح.
     
وفي حزيران 2024، انتقدته الحكومة بعدما وصف فكرة "القضاء" على حماس بأنها "ذر للرماد في العيون".

أخبار دولية

الجيش الاسرائيلي

دانيال هاغاري

تقاعد

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