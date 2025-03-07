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روسيا تدعو قيادة سوريا إلى وقف إراقة الدماء
أخبار دولية
2025-03-07 | 10:26
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روسيا تدعو قيادة سوريا إلى وقف إراقة الدماء
عبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة عن قلقها إزاء التدهور الحاد في الوضع الأمني في سوريا، ودعت جميع القادة "المحترمين" في البلاد إلى محاولة وقف إراقة الدماء في أقرب وقت ممكن.
وقال ناشطان والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين اجتاحوا بلدة علوية في منطقة ريفية ساحلية في سوريا اليوم وقتلوا أكثر من 20 رجلًا.
أخبار دولية
قيادة
سوريا
إراقة
الدماء
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