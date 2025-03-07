وزير الدفاع الفرنسي يلتقي وزراء أربع دول أوروبية لمناقشة أوكرانيا

يعتزم وزير الدفاع الفرنسي إجراء محادثات الأسبوع القادم مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا لمناقشة الدعم لأوكرانيا، حسبما قال أحد مساعديه الجمعة.



وسيلتقي وزراء أكبر خمس قوى عسكرية في أوروبا في باريس الأربعاء غداة استضافة فرنسا اجتماعا مهما لرؤساء أركان الجيوش الأوروبية.



وقال المصدر المقرب من وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه إن "في ضوء القرار الأميركي الأخير بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، سيناقش الوزراء تنسيق جهود بلداننا لدعم كييف".



وأضاف "سيناقشون أيضا إعادة التسليح الضرورية لأوروبا وبلداننا، وهو أمر ضروري لضمان أمننا الجماعي على المدى البعيد".

