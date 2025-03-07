باكستان تطلب مغادرة أجانب وحاملي بطاقة المواطنة الأفغانية

طلبت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الجمعة من كل "الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية" وحاملي بطاقة المواطنة الأفغانية مغادرة البلاد قبل 31 آذار، محذرةً أن من سيخالف ذلك سيتعرض للترحيل اعتبارًا من الأول من نيسان.وفي السابق، اتهمت إسلام اباد مهاجرين أفغانًا غير مسجلين بالمسؤولية عن هجمات وجرائم، وهم يمثلون أكبر نسبة من المهاجرين في البلاد. وترفض كابول هذا الاتهام.