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سويسرا تفرض تجميدًا إضافيًا على أصول الأسد ودائرته المقربة

أعلن قال المجلس الاتحادي السويسري اليوم الجمعة أنه قرر فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة.