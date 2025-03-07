بنما ستمنح تصاريح إقامة مؤقتة لمهاجرين أرسلتهم أميركا

أعلن مسؤول اليوم الجمعة أن بنما ستصدر تصاريح مؤقتة لبعض المهاجرين الذين أرسلتهم الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى لمدة تصل إلى 90 يومًا إذا لم يرغبوا في العودة إلى بلدانهم الأصلية لدواع أمنية.



وقال فرانك أبريغو وزير الأمن للصحفيين إن الإجراء قد يسري على 112 من أصل 299 مهاجرًا أرسلتهم الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة إلى بنما ويحملون جنسيات دول أخرى، وجرى نقلهم إلى مركز للمهاجرين في منطقة الغابات في دارين جاب.



وسيحصل هؤلاء المهاجرون، ومنهم مواطنون من إيران والصين، على تصريح لدواع إنسانية مدته 30 يومًا مع إمكانية تمديده لمدة 90 يومًا من أجل البدء في الإجراءات القانونية لإعادة التوطين أو العودة الطوعية.



وستقابلهم السلطات أيضًا وستضعهم تحت حماية المكتب الوطني لمساعدة اللاجئين في بنما.

